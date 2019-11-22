Hercai’nin Yaren’i İlay Erkök set aralarında köy çocuklarına ders veriyor!

■ Dizi yayınlandığı ilk günden beri oldukça ilgi gördü. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Kasttan mekan seçimine kadar her şeyin doğru planlanmış olmasına bağlıyorum. Teknik ekibin kalitesi de dizinin sevilmesinde önemli rol oynadı.

■ Hikayenin Mardin'de geçmesinin de katkısı var, öyle değil mi?

Mardin masallar şehri, mistik bir havası var. Tüm Mezopotamya ayağınızın altında. Geceleri yıldızlarla baş başa kaldığınız bir yer. Halkın misarfirperverliği, taş evleri ve muazzam gastronomi kültürü... Aslında bu dizinin baş karakterlerinden biridir Mardin. Ben bir şehre bu denli aşık olacağımı düşünmezdim. Dizinin dünyanın birçok ülkesinde yayınlanmasının sebeplerinden biri de bu mistik havanın her kültürden insana hitap etmesi.