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’nin Yaren’i set aralarında köy çocuklarına ders veriyor!

'nin 'de çekilen dizisi ''nin sinsi 'Yaren'i dizide kötü bir karakteri canlandırıyor ama gerçek hayatta tam bir yardım meleği. İlay Erkök, set aralarında köy çocuklarına drama dersi verdiğini söyledi. "Burada olduğum süre için kendime bir misyon edindim. Onların kalplerine dokunmak beni büyütüyor" dedi. 'Hercai' dizisinde '' ve ''ın arasını bozmaya çalışan 'Yaren' karakterini canlandıran İlay Erkök, diziyi ve rolünü 'a anlattı...

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Günaydın
Giriş Tarihi: 22.11.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 12:53
Hercai’nin Yaren’i İlay Erkök set aralarında köy çocuklarına ders veriyor!

■ Dizi yayınlandığı ilk günden beri oldukça ilgi gördü. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Kasttan mekan seçimine kadar her şeyin doğru planlanmış olmasına bağlıyorum. Teknik ekibin kalitesi de dizinin sevilmesinde önemli rol oynadı.
■ Hikayenin Mardin'de geçmesinin de katkısı var, öyle değil mi?
masallar şehri, mistik bir havası var. Tüm Mezopotamya ayağınızın altında. Geceleri yıldızlarla baş başa kaldığınız bir yer. Halkın misarfirperverliği, taş evleri ve muazzam gastronomi kültürü... Aslında bu dizinin baş karakterlerinden biridir Mardin. Ben bir şehre bu denli aşık olacağımı düşünmezdim. Dizinin dünyanın birçok ülkesinde yayınlanmasının sebeplerinden biri de bu mistik havanın her kültürden insana hitap etmesi.

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Hercai’nin Yaren’i İlay Erkök set aralarında köy çocuklarına ders veriyor!
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