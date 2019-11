Mardin’de olmak beni büyütüyor

Atv'de yayınlanan 'Hercai' dizisinde 'Reyyan' ve 'Miran'ın arasını bozmaya çalışan 'Yaren' karakterini canlandıran İlay Erkök, diziyi ve rolünü GÜNAYDIN'a anlattı...

■ Dizi yayınlandığı ilk günden beri oldukça ilgi gördü. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Kasttan mekan seçimine kadar her şeyin doğru planlanmış olmasına bağlıyorum. Teknik ekibin kalitesi de dizinin sevilmesinde önemli rol oynadı.

■ Hikayenin Mardin'de geçmesinin de katkısı var, öyle değil mi?

Mardin masallar şehri, mistik bir havası var. Tüm Mezopotamya ayağınızın altında. Geceleri yıldızlarla baş başa kaldığınız bir yer. Halkın misarfirperverliği, taş evleri ve muazzam gastronomi kültürü... Aslında bu dizinin baş karakterlerinden biridir Mardin. Ben bir şehre bu denli aşık olacağımı düşünmezdim. Dizinin dünyanın birçok ülkesinde yayınlanmasının sebeplerinden biri de bu mistik havanın her kültürden insana hitap etmesi.

MÜCADELESİNİ SEVİYORUM



■ 'Yaren'i nasıl tanımlarsınız?

'Yaren'; yakışıklı oğlanların, iyi, güzel kızların korkulu belası. Platonik bir aşk yaşıyor. Hayatındaki her şeye maddi-manevi ulaşmış biri. Ancak 'Miran'ı takıntı yapmış. En güvendiği yanı kıvrak zekası ve her şeye rağmen psikolojisini dimdik ayakta tutması.

■ Yaren'in hangi yönünü seviyor, hangi yönüne kızıyorsunuz?

'Yok artık, Yaren bunu da yapmaz' dedirten tüm hallerini seviyorum. Doğru-yanlış demeden inandığı şey uğruna sabırla mücadele etmesini seviyorum. Fevri eylemlerine bazen kızsam da en keyif aldığım sahneler de o sahneler oluyor.

■ Birbirinize benzeyen yönleriniz var mı?

İkimiz de inandığımız şey uğruna mücadele ediyoruz.

■ Takipçileriniz 'Reyyan'dan, Miran'dan uzak dur' diyor. Nasıl karşılıyorsunuz yorumları?

Biri aşık olduğu adam, diğeri ezeli düşmanı. 'Yaren' ikisinin bir arada olmasını asla kabul etmeyecek. Buna izleyicileri de inandırmışım ki tepkiler yüksek telden gelebiliyor. Ama bu benim için güzel bir şey. Yolda sokakta 'Rahat bırak sevenleri, yapma günahtır' sözleri ile karşılaşıyorum. Hatta bir keresinde 'Zalim, yatacak yerin yok' bile dediler. Neyse ki takipçilerim İlay ve 'Yaren'in farklı insanlar olduğunun bilincinde.

■ 'Yaren'in 'Reyyan'ı çekememesinin sebebi ne?

Çocukluktan gelen bir şey, oldum olası çekememiş. Sanırım Şadoğlu ailesinin tek kız varisi olmak istemiş. Ve tabii ki aşık olduğu adamın, düşmanına aşık olması...

■ Set aralarında neler yapıyorsunuz?

Kısa aralarda sudoku çözüyorum veya ekipteki arkadaşlarımla sohbet ediyoruz. Uzun aralarda ise puzzle yapıyorum, film izliyorum. Daha da boşluğum varsa; ya Arapça öğrenmeye çalışıyorum ya da Efeler Köyü'ne gidip ilkokul-ortaokul öğrencilerine drama dersi veriyorum. Burada, ailemden uzak kaldığım bu süre içinde daha fazla büyüdüğümü, kendimde yeni benlikler bulduğumu hissediyorum. Kendime bir misyon edindim. Mardin'de olduğum süre boyunca yerel halkın, özellikle çocukların kalplerine dokunmak istediğime karar verdim. En çok beni onlar büyütüyor. Sahip olduğumuz aynı toprağın içinde yaşayan her rengin kendine has özelliği olduğunu ve bunların kıymetinin bilinmesi gerektiğini fark ettim.

MARS'A GİTMEK İSTİYORUM

■ Seyahat etmeyi seviyorsunuz. Gitmek istediğiniz bir yer var mı?

Ütopik olacak ama Mars! Oldum olası dünyayı Mars'tan görmek istemişimdir. İmkanım el verdikçe dünyayı dolaşmak istiyorum. Yakın tarihli planlarım arasında Katar var.