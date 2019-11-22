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Ünlü oyuncu 'den eski eşi 'e ! Burak Sergen: Eski eşim soyadımı...

Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu sezon dahil olan ünlü oyuncu eski eşine açtığı ile gündeme geldi. Burak Sergen, eski eşi 'in kendi soyadını kullanmaması için dava açtı. İşte Burak Sergen'in daha önce soyadını kullanmasına izin verdiği eski eşi Işıl Sergen'e açtığı davanın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 12:11
Ünlü oyuncu Burak Sergen'den eski eşi Işıl Sergen'e dava! Burak Sergen: Eski eşim soyadımı...

Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu sezon dahil olan ünlü oyuncu eski eşine açtığı ile gündeme geldi. Burak Sergen, eski eşi 'in kendi soyadını kullanmaması için dava açtı.

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Ünlü oyuncu Burak Sergen'den eski eşi Işıl Sergen'e dava! Burak Sergen: Eski eşim soyadımı...
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