Ünlü oyuncu Burak Sergen'den eski eşi Işıl Sergen'e dava! Burak Sergen: Eski eşim soyadımı...

Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu sezon dahil olan ünlü oyuncu Burak Sergen eski eşine açtığı dava ile gündeme geldi. Burak Sergen, eski eşi Işıl Sergen'in kendi soyadını kullanmaması için dava açtı.