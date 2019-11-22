Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Kasım 2019 Cuma günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Kasım 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 22 Kasım 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Güneş seyrini değiştiriyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 KASIM 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş, Yay burcuna geçiyor. Hakları adaleti temsil eden Güneş'in Yay yolculuğu, af konusunu birçok alanda gündeme getirebilir. Son aylarda kamuoyunda konuşulan olayların seyri değişebilir.

KOÇ: Gördüklerini ve düşündüklerini bugün kimseden sakınmıyorsun. Önder olmak için sosyal çevrende yaptığın baskı bazen eleştirilerin de ağır olmasına neden oluyor. Zor anlar yaşadığın günlerin açısını bugünlerde çıkartıyorsun. Yatırımlar yapmak için görüşmeler yapmak istiyorsun ancak ülke gündemini takip etmeden hareket etmen pek doğru olmayabilir.

BOĞA: Bugün kariyer yaşamın adına özel bir süreç başlıyor. Özgeçmişini ve iş başvurularını mutlaka yenile, telefonunu ve e-postanı sürekli kontrol et. Geleceğin adına önemli görüşmeler yapabilirsin. Biraz daha dişini sıkarsan, ilerleyen günlerde yeni başlangıçlar yapma fırsatın olacak.

İKİZLER: Kendini ispat etmek için ideal bir gün. Özellikle mutsuz olduğun bazı iş durumlarına artık son vermek isteyeceksin. Büyük oynamak bazen kazandırır ancak bugün ani çıkışlar yapmak için uygun bir gün olmayabilir. Kararlarını kimseye söylememen faydana olacak. Haftanın bu gününde alacağın haberler belki de bundan sonraki yaşamını temsil edecek.