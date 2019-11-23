Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu ameliyat olmuştu... Aslı Bekiroğlu Şimdi ‘nöropatik ağrı’ diye bir sorunum var korkunç...

Geçirdiği menisküs ameliyatının ardından koltuk değnekleriyle yürüyen oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gece DJ'lik yapan sevgilisi Can Koçkan'ı dinlemeye gitti. Hürriyet'in haberine göre güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu dayanılmaz ağrılar çekiyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aslı Bekiroğlu "'nöropatik ağrı' diye bir sorunum var, korkunç." dedi.
Giriş Tarihi: 23.11.2019 13:47Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 13:49
Geçirdiği menisküs ameliyatının ardından koltuk değnekleriyle yürüyen oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gece DJ'lik yapan sevgilisi Can Koçkan'ı dinlemeye gitti. Başarılı oyuncu gazetecilerin "Dizi çekimlerinde zorlanıyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.