Haberler > Günaydın Haberleri > Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu ameliyat olmuştu... Aslı Bekiroğlu Şimdi ‘nöropatik ağrı’ diye bir sorunum var korkunç...

Güzel oyuncu olmuştu... Aslı Bekiroğlu Şimdi ‘nöropatik ’ diye bir sorunum var korkunç...

Geçirdiği menisküs ameliyatının ardından koltuk değnekleriyle yürüyen oyuncu , önceki gece DJ'lik yapan sevgilisi Can Koçkan'ı dinlemeye gitti. Hürriyet'in haberine göre güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu dayanılmaz ağrılar çekiyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aslı Bekiroğlu "'nöropatik ' diye bir sorunum var, korkunç." dedi.

Giriş Tarihi: 23.11.2019 13:47 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 13:49
Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu ameliyat olmuştu... Aslı Bekiroğlu Şimdi ‘nöropatik ağrı’ diye bir sorunum var korkunç...

Geçirdiği menisküs ameliyatının ardından koltuk değnekleriyle yürüyen oyuncu , önceki gece DJ'lik yapan sevgilisi Can Koçkan'ı dinlemeye gitti. Başarılı oyuncu gazetecilerin "Dizi çekimlerinde zorlanıyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu ameliyat olmuştu... Aslı Bekiroğlu Şimdi ‘nöropatik ağrı’ diye bir sorunum var korkunç...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN