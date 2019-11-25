545 yıllık sır açığa çıkacak

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'un fethinden sonra yarısı soylu Julius Ailesi'nde, yarısı ise gizemli 'Adanmış'larda kalan efsanevi haritanın etrafında şekillenen 'Adanış: Kutsal Kavga' adlı film, 500 yıllık bir mücadelenin hikayesini anlatıyor. FFP Media'nın sahibi Şenel İlhan'ın yapımcılığını üstlendiği, Emir Khalilzadeh'in yönettiği, İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis, Ercüment Fidan ve Dilek Serbest gibi isimleri kadrosunda buluşturan filmde, İsmail Filiz ve Baki İlhan'ın dövüş sahnelerindeki performansı dikkat çekiyor.