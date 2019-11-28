‘Ne olacak benim halim bilmiyorum’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, İstinye- Park'ta bir davette görüntülendi. Nüket Filiba evsahipliğinde Atelier Rebul mağazasının açılışına katılan Esmersoy, İstanbul konseptiyle tanıtılan eşarpları denedi. Ünlü sunucu, "İstanbul aşkıyla yanıp tutuşuyorum. İstanbul gibisi yok" dedi. Saçlarını kestirdiği için pişman olduğunu söyleyen Esmersoy, bir süre önce Mustafa Sandal'la sahnede yaşadığı ilginç diyalogla ilgili de konuştu. Esmersoy, Sandal'ı 'Gel Bana' diyerek sahneye davet etmiş ve Sandal'ın hayranlık dolu konuşması karşısında utanmıştı. Esmersoy, 'Mustafa dünya tatlısı. Çok seviyorum onu. Yıllardır tanışıyoruz. Tatlı bir mizansen oldu aramızda, yanlış anlaşılmasın" dedi. Eylül'de Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra adı aşk dedikodularına karışan Esmersoy, sözlerine şöyle devam etti: "Adım hep birileriyle anılıyor. Hayatım boyunca hep partnerlerim oldu iş yaparken, bu böyle de devam edecek. Neden bu tür haberler çıkıyor bilmiyorum. Bana bekarlık yaramıyor. Evliliğe de kapalıyım. Ne olacak halim hiç bilmiyorum."