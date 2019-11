BUGÜN NELER OLDU

90'LAR popunun başarılı isimlerinden Ali Güven, kariyerinin en önemli parçalarından oluşan 'Best Of' albümü ile müzikseverlerle buluşuyor. 22 yıl sonra 10 klasik Ali Güven şarkısından oluşan, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanacak olan 'Best Of' albümde; Zeynep Talu, Hakkı Yalçın, Aşkın Tuna, Aysel Gürel, Feyyaz Kuruş ve Volga Tamöz gibi müzik dünyasının önemli isimleri yer alıyor. Tüm bestelerin Ali Güven'e ait olduğu albümde aranjeler Ceyhun Çelikten imzasını taşıyor.