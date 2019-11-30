Barış Arduç’tan Vicdan Takımı’na destek

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Barış Arduç, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, çocuklara ücretsiz sanat ve spor dersleri verecek olan Vicdan Sanat ve Spor Salonu'nun açılışına katıldı. Üç yıl önce eski milli sporcu Doğukan Çınar, mahallesindeki gençleri kötü alışkanlıklardan uzak durması için spora teşvik etti. Kendilerine Vicdan Takımı adını koyan gençler, spor salonlarına kavuştu. Takımın isteğini kırmayan Barış Arduç, önceki gün onları ziyarete gitti. Oyuncuyu karşısında gören gençler çok mutlu oldu. Arduç, tek tek sohbet ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirip yanlarında olduğunu söyledi.