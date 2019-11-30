Gönül Yazar’dan şok sözler! Psikolojik şiddetin farkındayım ama…

83 yaşındaki Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşamaya başladı. Yaş farkından dolayı ilişkileri çok konuşulan çiftten Gönül Yazar, sevgilisinin takıntılı biri olduğunu bu yüzden sürekli kendisine bağırdığını ve azarladığını söyledi.

"RÜZGAR EVDEKİ YARDIMCIMA KAFAYI TAKTI"

Posta'ya röportaj veren Gönül Yazar, geçtiğimiz günlerde ayrılıp kısa sürede yeniden barıştığı Rüzgar Mağden hakkında şunları söyledi: "Bir takım yazılar çıktı biliyorsunuz. Rüzgar Bey'in başka bir hanımla geçmişte yaptığı bir takım yazışmalar… Açıklaması da 'Ben erkeğim ve o zaman bekardım, sen hayatımda yoktun' oldu. Ama tek konumuz bu değil. Kendisi 'takık' bir insan. Her şeye takıyor. Evdeki yardımcılarıma taktı. Pembe Hanım evden gitsin istiyor. Bu akşam gidecek."