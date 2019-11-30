Haberler > Günaydın Haberleri > Gönül Yazar’dan şok sözler! Psikolojik şiddetin farkındayım ama…

’dan şok sözler! Psikolojik şiddetin farkındayım ama…

, namı diğer ‘Taş Bebek’, 21 yıldır sahneden ve ekranlardan uzaktı. Bu süreci evinde, sadece gazete okuyarak ve dizi izleyerek geçirdiğini, çünkü magazin basının kendisini küstürdüğünü söylüyor. “Bunca yıllık sanat geçmişim var, hepsinin tek derdi kaç kocaya vardığım, kaç yaşına bastığım” diye sitem ediyor. Uzun yıllar sonra Pera Müzikali’yle sahnede ve son dönemde Rüzgar Mağden ile ilişkisiyle gündemde. Kendisinden 32 yaş küçük olan Rüzgar Mağden'le aşk yaşayan Gönül Yazar, son verdiği röportajda sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünü ve kendisini sürekli azarladığını söyledi.

Giriş Tarihi: 30.11.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 16:01
Gönül Yazar’dan şok sözler! Psikolojik şiddetin farkındayım ama…

83 yaşındaki Taş Bebek lakaplı , kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşamaya başladı. Yaş farkından dolayı ilişkileri çok konuşulan çiftten Gönül Yazar, sevgilisinin takıntılı biri olduğunu bu yüzden sürekli kendisine bağırdığını ve azarladığını söyledi.

"RÜZGAR EVDEKİ YARDIMCIMA KAFAYI TAKTI"

Posta'ya röportaj veren Gönül Yazar, geçtiğimiz günlerde ayrılıp kısa sürede yeniden barıştığı Rüzgar Mağden hakkında şunları söyledi: "Bir takım yazılar çıktı biliyorsunuz. Rüzgar Bey'in başka bir hanımla geçmişte yaptığı bir takım yazışmalar… Açıklaması da 'Ben erkeğim ve o zaman bekardım, sen hayatımda yoktun' oldu. Ama tek konumuz bu değil. Kendisi 'takık' bir insan. Her şeye takıyor. Evdeki yardımcılarıma taktı. Pembe Hanım evden gitsin istiyor. Bu akşam gidecek."

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gönül Yazar’dan şok sözler! Psikolojik şiddetin farkındayım ama…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN