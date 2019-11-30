İmza gününde hayranlarıyla buluşacaklar

BUGÜN NELER OLDU

D&R Live etkinliklerinin İstanbul ayağında bu hafta Kerem Görsev, Sinan Akyüz ve Büşra Küçük sevenleriyle bir araya gelecek. Sinan Akyüz bugün 15.00'te D&R Capacity'de gerçekleşecek imza gününde okuyucularıyla buluşacak. Gençliğin edebiyat fenomeni Büşra Küçük, bugün D&R Trump'ta gerçekleşecek imza gününde kitaplarını sevenleri için imzalayacak. Yeni albümü 'Perfect Balance'ı çıkaran Kerem Görsev ise D&R'da hayranlarıyla bir araya gelecek. Pazar günü saat 16.00'da D&R İstinye Park'ta gerçekleşecek etkinlikte Görsev, mini bir konser de verecek.