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Oyuncu rol aldığı 6 Mantı dizisinden parasını alamayınca…

Oyuncu , 2012'de rol aldığı 6 Mantı dizisinden parasını alamayınca, yapımcı ARC Film hakkında icra takibi başlattı. Oynadığı 52 bölüm karşılığında 535 bin TL'ye anlaşan Binici, kendisine sadece 144 bin lira ödendiğini iddia etti. Yapım şirketi, "Binici'nin alacağı yoktur" diyerek icra takibine itiraz etti. Mahkemede; şirketin sözleşmede tahrifat yaptığı belirlendi. Şirket yetkilisi hakkında 'özel belgede sahtecilik' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 30.11.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 10:52
Oyuncu Burcu Binici rol aldığı 6 Mantı dizisinden parasını alamayınca…

Oyuncu , 2012'de '6 Mantı' isimli dizide rol alması için yapım şirketiyle anlaştı. Oynayacağı 52 bölüm karşılığında 535 bin lira almasına karar verildi. Ancak iddiaya göre dizide oynadığı 52 bölüm için sadece 144 bin lira ödeme aldı. Ünlü oyuncu, şirketle iletişime geçerek bu durumu sorduğunda cevap alamadı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI
Oyuncu, kendisine eksik ödenen ücretin tahsili için şirkete ihtarname gönderdi, ardından icra takibi başlattı. Şirket ise oyuncunun alacağı olmadığını ileri sürüp icra takibine itiraz etti, dosya icra hukuk mahkemesine gönderildi.

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Oyuncu Burcu Binici rol aldığı 6 Mantı dizisinden parasını alamayınca…
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