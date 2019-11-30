Oyuncu Burcu Binici rol aldığı 6 Mantı dizisinden parasını alamayınca…

Oyuncu Burcu Binici, 2012'de '6 Mantı' isimli dizide rol alması için yapım şirketiyle anlaştı. Oynayacağı 52 bölüm karşılığında 535 bin lira almasına karar verildi. Ancak iddiaya göre dizide oynadığı 52 bölüm için sadece 144 bin lira ödeme aldı. Ünlü oyuncu, şirketle iletişime geçerek bu durumu sorduğunda cevap alamadı.



İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Oyuncu, kendisine eksik ödenen ücretin tahsili için şirkete ihtarname gönderdi, ardından icra takibi başlattı. Şirket ise oyuncunun alacağı olmadığını ileri sürüp icra takibine itiraz etti, dosya icra hukuk mahkemesine gönderildi.