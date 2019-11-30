Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın yatak odasına giren hırsıza…

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Balıkesir Ayvalık'ta bulunan yazlığında tatil yaptığı sırada evlerine hırsız girmiş, evde bulunan nakit para ile ziynet eşyaları çalınmıştı. Sabaha karşı hırsız Zelkif B. ile göz göze gelen sanatçı, onu yakalamaya çalışsa da hırsız balkondan atlayarak kayıplara karışmıştı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrası emniyet güçleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği hırsızı yakalayarak cezaevine göndermişti.

TIKIRTI SESLERİ ÜZERİNE UYANDIM VE…

Avşar, emniyette verdiği ifadesinde, villasında yaşananları şöyle anlattı: "06.30 sıralarında üst kattaki yatak odasında uyuyordum. Tıkırtı sesleri üzerine uyandım ve tanımadığım bir erkekle göz göze geldim. Şaşkınlıkla 'Sen kimsin?' diye sorunca koşarak kaçtı."