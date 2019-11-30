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Ünlü sanatçı ’ın yatak odasına giren hırsıza…

’ın Ayvalık’taki yazlığına girip para ve ziynet eşyalarını çalan hırsızla ilgili soruşturma tamamlandı. Avşar’ın yüreğini ağzına getiren hırsızın 10 yıla kadar hapsi isteniyor. Hülya Avşar'ın, ailesiyle tatil yaptığı Ayvalık'taki yazlığına hırsız girmişti. Avşar, yatak odasında karşılaştığı Zelkif B. adlı hırsızı kovalamış ancak hırsız, 1500 lira nakit ile ziynet eşyalarını çalıp kaçmıştı. Daha sonra Zelkif B., yakalanıp cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Hırsız hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 15 bin liralık zararı olduğunu belirten Avşar, ifadesinde olayı şöyle anlatmıştı: "Sabah 06.30'da odamda uyurken bir erkekle göz göze geldim. Koşarak kaçmaya çalıştı. Nakit para, çanta, dua kağıtları, ziynet eşyaları ve kızımın fotoğraflarını çalıp balkondan atladı."

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 30.11.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 10:39
Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın yatak odasına giren hırsıza…

Ünlü sanatçı , Balıkesir Ayvalık'ta bulunan yazlığında tatil yaptığı sırada evlerine hırsız girmiş, evde bulunan nakit para ile ziynet eşyaları çalınmıştı. Sabaha karşı hırsız Zelkif B. ile göz göze gelen sanatçı, onu yakalamaya çalışsa da hırsız balkondan atlayarak kayıplara karışmıştı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrası emniyet güçleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği hırsızı yakalayarak cezaevine göndermişti.

TIKIRTI SESLERİ ÜZERİNE UYANDIM VE…

Avşar, emniyette verdiği ifadesinde, villasında yaşananları şöyle anlattı: "06.30 sıralarında üst kattaki yatak odasında uyuyordum. Tıkırtı sesleri üzerine uyandım ve tanımadığım bir erkekle göz göze geldim. Şaşkınlıkla 'Sen kimsin?' diye sorunca koşarak kaçtı."

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Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın yatak odasına giren hırsıza…
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