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Güzel oyuncu ’dan düğün açıklaması! ‘Bakın arkadaşlar bu düğün olacak’

Murat Cemcir 43’üncü yaşını önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekanda kutladı. Partiye katılanlar arasında Cemcir’in “En sevdiğim yengem” dediği da vardı. Ünlü oyuncu, mekan çıkışı objektiflere yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la poz verdi. Araçlarını otoparkta bırakıp taksi çağıran çift, beklerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nurgül Yeşilçay, “Evlilik teklifi aldınız, düğün hazırlıkları başladı mı?” sorusu üzerine şöyle konuştu: “Bakın arkadaşlar bu düğün olacak. Ben yurtdışı düğünlerini sevmiyorum, bu işin yurtiçinde olması lazım. Çünkü biz Türk’üz ve bu evliliği Türkiye’de yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama kır düğünü mü olur başka bir şey mi bilmiyorum. Her şeyi düşünüyoruz, çünkü bizim Necati’yle ayarımız yok.”

Giriş Tarihi: 2.12.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 10:51
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay’dan düğün açıklaması! ‘Bakın arkadaşlar bu düğün olacak’

Murat Cemcir'in doğum günü kutlamasına yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'la katılan , evlilik sorularına yanıt verdi: "Bu düğün olacak. Ama yurtdışı düğünlerini sevmiyorum, bu işin yurtiçinde olması lazım."
SEVGİLİSİ NECATİ KOCABAY'LA POZ VERDİ
Murat Cemcir 43'üncü yaşını önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda kutladı. Partiye katılanlar arasında Cemcir'in "En sevdiğim yengem" dediği Nurgül Yeşilçay da vardı. Ünlü oyuncu, mekan çıkışı objektiflere yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'la poz verdi. Araçlarını otoparkta bırakıp taksi çağıran çift, beklerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay’dan düğün açıklaması! ‘Bakın arkadaşlar bu düğün olacak’
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