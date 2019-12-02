Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay’dan düğün açıklaması! ‘Bakın arkadaşlar bu düğün olacak’

Murat Cemcir'in doğum günü kutlamasına yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'la katılan Nurgül Yeşilçay, evlilik sorularına yanıt verdi: "Bu düğün olacak. Ama yurtdışı düğünlerini sevmiyorum, bu işin yurtiçinde olması lazım."

SEVGİLİSİ NECATİ KOCABAY'LA POZ VERDİ

Murat Cemcir 43'üncü yaşını önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda kutladı. Partiye katılanlar arasında Cemcir'in "En sevdiğim yengem" dediği Nurgül Yeşilçay da vardı. Ünlü oyuncu, mekan çıkışı objektiflere yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'la poz verdi. Araçlarını otoparkta bırakıp taksi çağıran çift, beklerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.