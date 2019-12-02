Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 3 Aralık 2019 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Aralık 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 3 Aralık 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Sen kimsin Jüpiter?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 ARALIK 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Akıl almaz günlere doğru yürürken dünya gündemi hararetini artırabilir. Venüs-Mars 60'lığı değişimin yeni kapılar araladığını gösterecek. Avrupa sokaklarında çatışmalar artabilir. Raylı sistemle çalışan araçlar gündeme gelebilir.

Koç: Bugün büyük adımlar atmaya hazırlanıyorsun. Adeta yeni yılı karşılarcasına kişisel değişimlere giderken, uzun zamandır hayal ettiğin seyahat için de planlar yapacaksın. Bugün çevrendeki insanların sorunlarıyla ilgilenmek isteyebilirsin ancak bazı insanlara karşı da tavrını net olarak ortaya koymayı planlıyorsun. Bu durum seni oldukça sosyal, dışa dönük ve biraz da aceleci yapacak.

Boğa: Aşk konusunda daha da seçici olacağın günler başlıyor. Olacak olsaydı birlikteliğim zaten bitmezdi dediğin günlerde birlikte olduğun kişiye benzer kişilerle karşılaşabilirsin. Bir daha aynı şeyleri yaşayamam diyebilirsin. Evet, şu an kafan gerçekten çok karışık. 'Bu ne zaman bitecek, bunu ne zaman yapacaktım' gibi sorular aklına yığılıp kalmış bir vaziyette.

İkizler: Ruhsal anlamda kendini besleyecek işler yapabilir, seninle aynı düşüncede olan insanlarla vakit geçirmek isteyebilirsin. Senin için çalışma, üretme, yenilenme ve değişim ön planda olacak. Bu süreci tetikleyen olaylar da var. Özellikle yaşam alanını ve günlük hayatını daha verimli kılmak adına farklı topluluklara ya da gruplara dâhil olabilirsin.