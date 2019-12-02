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BARSELONA

BUGÜN NELER OLDU

Uzun süre Devlet Tiyatroları'nda görev yaptım ama istediğim olanaklara ulaşamadım. Yurt dışına gittim, iletişimi kuvvetli, yabancı dil bilen birini görünce aralarına aldılar beni. Çok oyun yönettim. İlk oyunum 'Gözlerin Ardındaki Çocuk', 22'nci senesinde Romanya'da hâlâ oynuyor.Avrupa'nın her festivaline gittim. Devlet Tiyatrosu'nun uluslararası ilişkiler birimini kurdum, sonra emekli oldum. Alman ortağımla altı sene önce tiyatro kurduk. Cahide Sonku, Öykülerden Hikayeler, Shakespeare'in Tüm Eserleri, Ted Bundy gibi oyunlarımızın yanında şimdi de 'Cyrano de Bergerac'ı rock kabare olarak yapıyoruz. Yeni oyunumuz 'Bana Amy De' de ilgi görüyor.Yabancı hayranlığına çok kızıyorum, sinir bozucu. Büyük müzikalleri getiriyoruz dünya parasına, biz niye yapamıyoruz? Tiyatroyu yapmak değil pazarlamak da önemli. Bizim sanatımız prömiyer gecesi bitiyor, sonrası ticaret. Evrenselde başarılı olmak için yerelde başarılı olmak gerekir.Dizi temposu sebebiyle uzun süre tiyatro yapamadım. Yıllar sonra denk geldi. İlk bakışta aşk yaşadık resmen Kemal (Başar) Abi'yle. Kafamdaki tiyatroyu yapıyor. Çok saygı duyuyorum. Bana "Cyrano'yu yapacağım" dediğinde koşarak geldim. 20 Aralık'ta Grand Pera'da sahneleyeceğiz. Kemal Abi'nin Avrupa'da yaptığı işler çok önemli. Bir Türk'ün yapamayacağı iş yok, yeter ki istesin.'En Uzun Gece' ilk yönetmenlik deneyimimdi. Filmi iki haftada çektik. Mülteci olaylarının konuşulduğu dönemde yazmıştım. Yönettim, oynadım. Bir gün Ahmet Ümit'in bir eserini çekeceğim.'CDEBergerac'ta 'Roxanne' karakterini oynayan Dilhan Aras, şunları söyledi:Oyundan teklif geldiğinde çok heyecanlandım. İspanya'daydım, ilk uçakla gelip çalışmalara başladım. Rol arkadaşım Orhan Kılıç'ı tanımıyordum ama sinerjimiz tuttu. Kemal Abi'yle Romanya'da 'Romeo ve Juliet'i çıkarmıştık.Oyuncu olmaya çocuk yaşta karar verdim. Babamın istediği gibi Hacettepe'de sosyoloji okuduktan sonra konservatuvara başladım. Altı dil biliyorum.Maşallah takıntılıyım. Nazardan çok korkuyorum.'Charlie'nin Melekleri'nde 'Adeyyo' şarkısı kullanılan Ece Seçkin, şunları anlattı: "Şarkınızı filmde kullanmak için istiyoruz" dediler ama filmin ismini söylemediler. 'Charlie'nin Melekleri' olduğunu duyunca uçtuk havalara. YouTube'da bulmuşlar. Hollywood kapısı açıldı demem, gözüm yükseklerde değil. Ama ileride çocuğuma 'Şarkım Hollywood filminde çaldı' diye gururla anlatırım."'HemenDöneriz' oyuncuları, film ve kariyerleri hakkında konuştu...: Yapımcısı da olduğum filmi İstanbul, Enez, Keşan ve Barselona'da çektik. Haddimi aşan bütçeler oldu. '100 bini geçerse tüm ekibi Barselona'ya götüreceğim' diye söz verdim.Bana "Dört yıl Hamlet mi oynarsın yoksa 'Kardeş Payı'ndaki Sezai'yi mi?' diye sorsalar, "Sezai" derim. Her defasında aynı repliklerle oynamaktansa, aynı kişiyi başka diyaloglarla oynamak daha keyifli.Filmde 'Sibel' adında bir kıza bağlanmış, albüm yapma derdinde olan bir aşığı oynuyorum. İlk sinema filmim.Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu şunları söyledi: "Babamla şarkıcı olmam konusunda çok savaştık, hâlâ savaşıyoruz. İlk başta istemedi şarkıcı olmamı. Onun oğlu olmak şans ama yük. Babam yapımcılara 'Şarkıyı beğenmezseniz çalmayın, çalarsanız hakkımı helal etmem' diyor."