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25 yıl sonra turneye çıktı

Giriş Tarihi: 3.12.2019
25 yıl sonra turneye çıktı
Usta oyuncu Oya Başar, Begüm Birgören'le başrollerini 'Plastik Aşklar' oyunuyla 25 yıl sonra Türkiye turnesine çıktı. İzmir Torbalı Belediye KM'de, Denizli ve Aydın'da toplam dört kez oynanan oyun, tüm salonlarda kapalı gişe oynadı. Senaryosunu Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazığı, yönetmenliğini Orçun Ucal, yapımcılığını Performance Of Anatolia Latif Koru'nun yaptığı 'Plastik Aşklar'ın galası ise bu akşam İstanbul Baba Sahne'de gerçekleşecek. Anatolia Entertainment bünyesinde faaliyet gösteren oyunu, Performance Of Anatolia sahneye koyuyor. Oyun, eğitimli bir kadınla saf bir kadının hesaplaşmalarını konu alıyor.
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25 yıl sonra turneye çıktı
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