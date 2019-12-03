5’inci yıla özel konser

BUGÜN NELER OLDU

Genç popçu Edis, müzik kariyerinin beşinci yılını Volkswagen Arena'da verdiği konserinde kutladı. 'An'a Veda' adlı konserine 49 kişilik ekiple hazırlanan Edis; 5 bin kişiye yeni imajı ve sahne performansıyla güzel bir gece yaşattı. Edis, gecede 'Bana mı?' adlı yeni şarkısıyla yeni tarzını da sahneye taşıdı. Ünlü popçu, global bir anlaşma ile dünya sahnesine açılacağını da duyurdu. Konser, gecenin ilerleyen dakikalarında sürpriz dijital içerikler ve projeksiyonlarla kutlamaya dönüştü. Edis, Billie Eilish'in Bad Guy ve Ed Sheeran'ın Shape Of You şarkılarını da seslendirdi.