Koca Yusuf’ karakteri için 100 kilo olan Çağatay Ulusoy… Aşkı Duygu Sarışın’ın yardımıyla zayıflayacak!

'Koca Yusuf' karakteri için 100 kiloya ulaşan Çağatay Ulusoy, film ertelenince zayıflamaya karar verdi. Yeni filmi için eski formuna kavuşmaya çalışan Ulusoy, aldığı 20 kiloyu aşkı Duygu Sarışın'ın da spor hocası olan Rus eğitmen Nadia Salur gözetiminde verecek.

ESKİ FORMUNA KAVUŞMAK İÇİN…

Takvim'in haberine göre; Efsane pehlivan 'Koca Yusuf'u canlandıracağı film için 100 kiloya ulaşan Çağatay Ulusoy, proje rafa kalkınca zayıflama telaşına düştü. Rolü için 20 kilo alan 29 yaşındaki oyuncu, çekeceği başka bir filmin hazırlıklarına başladı. Eski formuna kavuşmak için hummalı çalışma içine giren oyuncu, kendisini sevgilisi Duygu Sarışın'a emanet etti. Uzun süredir yoga ve pilates yapan güzel oyuncu, Ulusoy'u kendisinin de özel eğitim aldığı sağlıklı yaşam koçu ve yoga eğitmeni Nadia Salur'a yönlendirdi.