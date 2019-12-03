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'na sevgilisi DJ 'dan şok! 'nın Şeyma Subaşı'nı görüntüleri sosyal medyayı salladı!

'nın başka bir Türk kız ile aldatıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'nın uzun süredir aşk yaşadığı İtalyan sevgilisi DJ 'nın başka bir kadınla samimi şekilde görüntülerinin ortaya çıkmasının konuşulduğu programında Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile bu olay sonrası ilişkisini sonlandırdığı da öne sürüldü. Peki Şeyma Subaşı gerçekten aldatıldı mı? İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 3.12.2019 13:05 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 13:05
Şeyma Subaşı'na sevgilisi DJ Guido Senia'dan şok! DJ Guido Senia'nın Şeyma Subaşı'nı aldatma görüntüleri sosyal medyayı salladı!

İtalyan DJ 'nın, uzun süredir aşk yaşadığı 'yı aldattığı iddia edildi. Senia'nın bir Türk kızıyla ortaya çıkan görüntüleri magazin gündemine damga vurdu.

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Şeyma Subaşı'na sevgilisi DJ Guido Senia'dan şok! DJ Guido Senia'nın Şeyma Subaşı'nı aldatma görüntüleri sosyal medyayı salladı!
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