Şeyma Subaşı'na sevgilisi DJ Guido Senia'dan şok! DJ Guido Senia'nın Şeyma Subaşı'nı aldatma görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Şeyma Subaşı'nın başka bir Türk kız ile aldatıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'nın uzun süredir aşk yaşadığı İtalyan sevgilisi DJ Guido Senia'nın başka bir kadınla samimi şekilde görüntülerinin ortaya çıkmasının konuşulduğu Söylemezsem Olmaz programında Şeyma Subaşı'nın sevgilisi DJ Guido Senia ile bu olay sonrası ilişkisini sonlandırdığı da öne sürüldü. Peki Şeyma Subaşı gerçekten aldatıldı mı? İşte haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 3.12.2019 13:05Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 13:05
İtalyan DJ Guido Senia'nın, uzun süredir aşk yaşadığı Şeyma Subaşı'yı aldattığı iddia edildi. Senia'nın bir Türk kızıyla ortaya çıkan görüntüleri magazin gündemine damga vurdu.