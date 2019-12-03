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Ünlü oyuncu ile boşandı

Tiyatro ve dizi oyuncusu , eşi ile aralarındaki şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmak istediğini belirtti. Ünlü oyuncu Ceren Erginsoy, 2005 yılında evlendiği Erdem Özcan ile anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Mahkeme, tarafların müşterek 2 çocuğunun velayetlerinin ortak velayet olarak belirlenmesine ve anneleri ile birlikte kalmasına, ayrıca çocuklar için ayrı ayrı 5’er bin lira tedbir nafakasının ödenmesine karar verdi. Erdem Özcan ayrıca, kendi aralarında özel olarak kararlaştırdıkları anlaşma çerçevesinde, eşine on yıl boyunca aylık 9 bin lira ödemeyi de kabul etti.

Giriş Tarihi: 3.12.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 09:49
Ünlü oyuncu Ceren Erginsoy ile Erdem Özcan boşandı

Geçtiğimiz ay avukatı Ali Barış Çabuk aracılığıyla Anadolu Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi veren tiyatro ve dizi oyuncusu , eşi ile aralarındaki şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmak istediğini belirtti.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Anadolu 17. Aile Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya, davacı Ceren Erginsoy ve avukatı Ali Barış Çabuk ile davalı Erdem Özcan katıldı. Taraflar, mahkemeye ortak hazırladıkları bir protokol sunarken, anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini belirtti.

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Ünlü oyuncu Ceren Erginsoy ile Erdem Özcan boşandı
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