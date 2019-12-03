Ünlü oyuncu Ceren Erginsoy ile Erdem Özcan boşandı

Geçtiğimiz ay avukatı Ali Barış Çabuk aracılığıyla Anadolu Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi veren tiyatro ve dizi oyuncusu Ceren Erginsoy, eşi Erdem Özcan ile aralarındaki şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmak istediğini belirtti.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Anadolu 17. Aile Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya, davacı Ceren Erginsoy ve avukatı Ali Barış Çabuk ile davalı Erdem Özcan katıldı. Taraflar, mahkemeye ortak hazırladıkları bir protokol sunarken, anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini belirtti.