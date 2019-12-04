Acun Ilıcalı Fox TV davasında haklı bulundu! Acun Ilıcalı'dan Fox TV'ye "Malımı çal ama fikrimi çalma!"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fox TV'de yayınlanan 'Sofrada' programının, kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğunu iddia ederek, bu emek ve fikir hırsızlığına karşı Fox TV'ye dava açtı. İki programın birbirinin aynısı olduğunu söyleyen Ilıcalı; programların içerik, teknik, akış gibi unsurlarının incelenmesi için Işık Üniversitesi'ne başvurdu. İki yarışma detaylı şekilde incelendi; benzer ve farklı yanları tespit edildi. Detaylarına GÜNAYDIN'ın ulaştığı bilişkişi raporu; Ilıcalı'nın haklı olduğunu ortaya koydu. Analizin sonucuna göre; 'Yemekteyiz' ile 'Sofrada' biçim ve içerik, mekan seçimi, kamera kullanımı, dışses katkısı gibi teknik özellikler bakımından aynı.