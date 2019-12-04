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Fox TV davasında haklı bulundu! Acun Ilıcalı'dan Fox TV'ye "Malımı çal ama fikrimi çalma!"

'nın Fox TV'ye açtığı davasında bilirkişi raporu açıklandı. Acun Ilıcalı'nın ''Fox TV hırsızlık yaptı, uzlaşmak için de para teklif etti'' açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fox TV'de yayınlanan 'Sofrada' programının, kendi kanalı 'de yayınlanan '' programının taklidi olduğunu iddia ederek, bu emek ve fikir hırsızlığına karşı Fox TV'ye dava açtı. tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, program formatlarının çalıntı olduğunu ortaya koydu. o rapora ulaştı. Acun Ilıcalı, gelişmelerle ilgili GÜNAYDIN'a konuştu...

Giriş Tarihi: 4.12.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 12:43
Acun Ilıcalı Fox TV davasında haklı bulundu! Acun Ilıcalı'dan Fox TV'ye Malımı çal ama fikrimi çalma!

Ünlü televizyoncu , Fox TV'de yayınlanan 'Sofrada' programının, kendi kanalı 'de yayınlanan '' programının taklidi olduğunu iddia ederek, bu emek ve fikir hırsızlığına karşı Fox TV'ye dava açtı. İki programın birbirinin aynısı olduğunu söyleyen Ilıcalı; programların içerik, teknik, akış gibi unsurlarının incelenmesi için 'ne başvurdu. İki yarışma detaylı şekilde incelendi; benzer ve farklı yanları tespit edildi. Detaylarına 'ın ulaştığı bilişkişi raporu; Ilıcalı'nın haklı olduğunu ortaya koydu. Analizin sonucuna göre; 'Yemekteyiz' ile 'Sofrada' biçim ve içerik, mekan seçimi, kamera kullanımı, dışses katkısı gibi teknik özellikler bakımından aynı.

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Acun Ilıcalı Fox TV davasında haklı bulundu! Acun Ilıcalı'dan Fox TV'ye "Malımı çal ama fikrimi çalma!"
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