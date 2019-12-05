Cemiyet dünyası anlamlı günde buluştu

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BUGÜN NELER OLDU

hayatının tanınmış isimleri, Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği'nin yardım için düzenlediği yeni yıl yemeğinde bir araya geldi. Ocak 2013'den bu yana faaliyet gösteren, başkanlığını Fatoş Altınbaş'ın yaptığı, Revna Demirören, Monik İpekel, Özle Sezer Özer, Sitare Kalyoncuoğlu ve Ayşegül Toplusoy tarafından yönetilen Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, anlamlı bir davete imza attı. Dernek, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla kurduğu Özel Eğitim Merkezi'nden sonra sürdürülebilirliği devam eden, öğrencilere burs ve aile destek yardımlarına katkı sağlamak adına, hayırsever hanımları yeni yıl yemeğinde bir araya getirdi.