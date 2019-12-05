Elevizyonun zirvesi atv Youtube’un da vazgeçilmezi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olan atv, dijital platformda da başarısını sürdürmeye devam ediyor. Son bir yılda atv Youtube kanalına 2 milyon abone daha eklendi. Bu büyük başarıyla birlikte, abone sayısını en kısa sürede artıran atv, 5 milyon aboneye ulaşarak kocaman bir aile oldu. Her ay milyonlarca ziyaretçisi olan atv'nin Youtube kanalı, dizi sayfalarıyla birlikte toplam 22 milyon aboneden fazlasına sahip. Kurulduktan sonra ilk beş yıl içinde rakiplerini dijitalde geride bırakmayı başaran atv Youtube, bunun 12 milyonu aşan abone kısmını son bir yılda gerçekleştirdi. atv Youtube, 50'den fazla kanalıyla hem Türkiye'de, hem yurt dışında büyük ilgiyle takip ediliyor.