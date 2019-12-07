Oyunlarına gün vermeyen Kadıköy Belediyesi’ne isyan etti

BUGÜN NELER OLDU

Kadıköy Belediyesi'nin, Tiyatro Keyfi'nin kurucusu Kemal Başar'la yıldızı bir türlü barışmıyor. Sene başında da bir oyuncusu hasta olduğu için oyun iptal etmek yerine başka bir oyunu sahnelemek istediklerini söyleyince belediye yetkilileriyle tartışma yaşamışlardı. Başar, bu kez de oyunlarına gün vermedikleri için isyan etti.'Öylesine Hikayeler', 'Gözlerin Ardında Müzikal' ve çocuk oyunu 'Kırık Boynuzun Hikayesi' oyunları için gün alamamaktan şikayet eden Başar, oyunlarını sahnelemek için belediyeye başvuruda bulunduklarını, oyunları için onay aldıklarını ancak bir türlü gün verilmediği için duyuru yapamadıklarını söyleyerek şöyle konuştu: "Ali Poyrazoğlu'nun, Genco Erkal'ın oyunları kaç defa sahnelendi, bize niye gün verilmiyor anlamıyorum. Gün alanlar nasıl aldı? Torpil mi var? Kayırma mı var? Odalarına girip egolarını tatmin etmemi bekliyorlar herhalde. Ben öyle bir adam değilim. Tiyatro Keyfi, bu ülkenin önde gelen tiyatrolarından biridir. Bu saygısızlığı ve aymazlığı kabul etmiyorum, en sert şekilde kınıyorum. Elbette telafisini bekliyorum." Umarım bu anlaşmazlık kısa sürede çözülür de Anadolu yakasındaki tiyatroseverler de Tiyatro Keyfi'nin keyifli oyunlarından mahrum kalmaz.İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 13 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali perdelerini kapadı. Geriye rakamlar kaldı. 18 gün boyunca 17 farklı mekanda; 12 uluslararası, 16 yerli, toplam 28 tiyatro oyunu, dans ve performanstan oluşan 78 gösterimi 23 binden fazla kişi izledi. 160 kişinin görev yaptığı İstanbul Tiyatro Festivali, yüzde 90'a varan doluluk oranıyla dikkat çekti.Sadece sinemada değil, tiyatro sahnesinde de tarihsel gerçekliği anlatan oyunlar her zaman ilgi görür. İBB Şehir Tiyatroları'nın sahneye koyduğu İspanya iç savaşı döneminde geçen 'Ay Carmela' da o oyunlardan. Jose Sanchis Sinisterra'nın yazdığı, Naşit Özcan'ın yönettiği oyun, biletleri en çabuk tükenen oyunlarından biri... Oyunda, İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan Carmela ve Paulino adlı karı koca iki oyuncunun istemedikleri bir gösteriye zorlanmaları ve bu süreçte yaşadıkları olaylar nedeniyle birbirlerini, evliliklerini, sevgilerini, savaşı sorgulamalarını anlatıyor. Kurşuna dizilmeyi bekleyen Paulino hayatta kalmak için her yolu denerken, karısı Carmela isyanın sesi oluyor adeta. Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık ve Deran Özgen'in rol aldığı oyunla, iç savaşa dair fikri olanların ya da en azından Carlos Saura tarafından 1990'da çekilen filmi izlemiş olanların daha bir yakınlık kurabileceğini söylemek yanlış olmaz. Etkili müzikleri ve danslarıyla da beğenilen oyun, 18-21 Aralık arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.