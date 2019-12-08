Haliç’te enerji patlaması

BUGÜN NELER OLDU

Sanat, moda ve cemiyet hayatının ünlü simaları, geçtiğimiz günlerde Haliç Tersanesi'nde düzenlenen Coca Cola Energy partisine katıldı. Davete gidenler arasında; Ahu Yağtu, Şansım Adalı, Büşra Develi, Zeynep Tosun, Murathan Özbek ve Tamer Yılmaz, Pınar Tezcan, Dilan Gerede Erkaya, Raşit Bağzıbağlı, Eliz Sakuçoğlu, Cihan Nacar ve Onur Büyüktopçu da vardı. Gecenin enerjisini zirveye taşıyan canlı performanslarıyla Avangart Tabldot, Büyük Ev Ablukada, Folamour ve Melih Çebi davetlilere keyifli anlar yaşattı.