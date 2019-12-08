Haberler > Günaydın Haberleri > Haliç’te enerji patlaması

Haliç’te patlaması

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Haliç’te enerji patlaması
Sanat, moda ve cemiyet hayatının ünlü simaları, geçtiğimiz günlerde Haliç Tersanesi'nde düzenlenen Coca Cola Energy partisine katıldı. Davete gidenler arasında; Ahu Yağtu, Şansım Adalı, Büşra Develi, Zeynep Tosun, Murathan Özbek ve Tamer Yılmaz, Pınar Tezcan, Dilan Gerede Erkaya, Raşit Bağzıbağlı, Eliz Sakuçoğlu, Cihan Nacar ve Onur Büyüktopçu da vardı. Gecenin enerjisini zirveye taşıyan canlı performanslarıyla Avangart Tabldot, Büyük Ev Ablukada, Folamour ve Melih Çebi davetlilere keyifli anlar yaşattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
İstanbul’da Portekiz rüzgarı esecek
İstanbul’da Portekiz rüzgarı esecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Haliç’te enerji patlaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN