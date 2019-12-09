Tuz mağaralarında görsel şölen

BUGÜN NELER OLDU

PERVİN Ersoy'un yürüttüğü QNB Finansbank'la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz projesi, rotasını İç Anadolu'ya çevirdi. İç turizmi canlandırmak için yapılan proje kapsamında Rotahane ekibi Çankırı ve Kastamonu'yu gezdi. Geziye Fadik Sevin Atasoy, Tuğba Özerk, Reyhan Karaca, Turgay Başyayla da katıldı. Omar Çavuş Çiftliği'yle başlayan turda; camiler, türbeler, milli park, yayla ve mağara, müze ve ören yeri gibi turistik yerler ziyaret edildi. En ilgi çekici duraklardan biri de Türkiye'nin en önemli kaya tuzu rezervine sahip Çankırı'nın tuz mağaraları oldu. İkinci gün Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek noktası Ilgaz Dağı'na çıkan ekip, doğal güzelliklere hayran kaldı.