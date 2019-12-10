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Boşandım geldim aşkım! ile ’ın yasak aşkı tescillendi

'ın duyurduğu, sosyetenin ünlü ismi ile ’ın yasak aşkı tescillendi. Mermerci, ’dan boşanır boşanmaz Aslan’ın yanına koştu. İkili, özel bir partide sabaha kadar eğlendi

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Boşandım geldim aşkım! Derin Mermerci ile Murat Aslan’ın yasak aşkı tescillendi

İNKAR ETMİŞTİ AMA...
Türkiye'nin en zengin kadınlarından Derin Mermerci ile televizyoncu Cem Aydın'ın altı yıllık evliliği geçtiğimiz hafta sona erdi. GÜNAYDIN; boşanmanın sebebinin, Mermerci'nin Murat Aslan ile yaşadığı yasak aşk olduğunu yazdı. Mermerci, bu ilişkiyi yalanlasa da, boşanır boşanmaz soluğu Aslan'ın yanında aldı.

İşte Mermerci ve Aslan'ın aynı karede olduğu, daha önce çekilmiş bir fotoğraf.

'GÖRÜNTÜ ALINMASIN'
Mermerci, uğruna ikizlerinin babası Cem Aydın'dan boşandığı Murat Aslan ile cuma gecesi özel bir partide buluştu. Levent'teki bir mekanda sabaha kadar eğlenen ikili, dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenince güvenliklerden yardım istedi. Görüntü alınmaması için talimat verdiler. İkilinin buluşması, GÜNAYDIN'ın yasak aşk haberini tescillemiş oldu.

Derin Mermerci ile Murat Aslan'ın yasak aşkını ilk duyuran GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt olmuştu.

Derin Mermerci ile Cem Aydın'ın boşanma nedeni yasak aşk! Derin Mermerci'nin yasak aşkı Murat Aslan kim?

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Boşandım geldim aşkım! Derin Mermerci ile Murat Aslan’ın yasak aşkı tescillendi
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