Hülya Avşar tenis turnuvasında 67 yaşındaki Durdu Lale ile maçı yaptı! Nadal’la oynasam bu kadar mutlu olmazdım

41'inci Hülya Avşar Tenis Turnuvası, Clubsporium'da gerçekleşti. Megasaray sponsorluğunda düzenlenen turnuvanın sonunda İstanbul'a davet ettiği Mersinli 67 yaşındaki Durdu Lale ile gösteri maçı yapan Avşar, şöyle konuştu: "Durdu Teyze ile görüyorum ki; 7'den 77'ye herkese ulaşabiliyorum. Durdu Teyze ile maç yapmak beni çok mutlu etti, çok keyifliydi. Nadal'la oynasam bu kadar mutlu olmazdım."

'GURURLUYUM'

Her yıl yüzlerce öğrenciye burs imkanı sağlayan turnuvadan dolayı çok gururlu olduğunu ifade eden Avşar, "Genç sporculara katkı sağlamak, çorbada tuzumun olması benim için çok değerli" dedi. Avşar, muhabirlerin "Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ile birlikte Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösteriliyorsunuz" yorumu üzerine şunları söyledi: "Güzel olmak yeterli değil. Bahsedilen isimler gerçek sanatçılar. Ben de bayılıyorum onlara."