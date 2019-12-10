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tenis turnuvasında 67 yaşındaki Durdu Lale ile maçı yaptı! Nadal’la oynasam bu kadar mutlu olmazdım

, kendi adını taşıyan tenis turnuvasında 67 yaşındaki Durdu Lale ile gösteri maçı yaptı. Avşar’ın davetiyle Mersin’den İstanbul’a gelen ve korttaki hünerleriyle 67’sinde şöhreti yakalayan Durdu Teyze, ünlü sanatçıya başörtüsü ve cezerye hediye etti. 41’inci kez düzenlediği tenis turnuvasında 67 yaşındaki Mersinli Durdu Lale ile gösteri maçı yapan Hülya Avşar: Durdu Teyze ile görüyorum ki, 7’den 77’ye herkese ulaşabiliyorum. Onunla maç yapmak beni çok mutlu etti. Nadal’la oynasam bu kadar mutlu olmazdım…

ÖZLEM AVCI ÖZLEM AVCI Günaydın
Giriş Tarihi: 10.12.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 09:59
Hülya Avşar tenis turnuvasında 67 yaşındaki Durdu Lale ile maçı yaptı! Nadal’la oynasam bu kadar mutlu olmazdım

41'inci Tenis Turnuvası, Clubsporium'da gerçekleşti. Megasaray sponsorluğunda düzenlenen turnuvanın sonunda İstanbul'a davet ettiği Mersinli 67 yaşındaki Durdu Lale ile gösteri maçı yapan Avşar, şöyle konuştu: "Durdu Teyze ile görüyorum ki; 7'den 77'ye herkese ulaşabiliyorum. Durdu Teyze ile maç yapmak beni çok mutlu etti, çok keyifliydi. Nadal'la oynasam bu kadar mutlu olmazdım."

'GURURLUYUM'

Her yıl yüzlerce öğrenciye burs imkanı sağlayan turnuvadan dolayı çok gururlu olduğunu ifade eden Avşar, "Genç sporculara katkı sağlamak, çorbada tuzumun olması benim için çok değerli" dedi. Avşar, muhabirlerin "Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ile birlikte Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösteriliyorsunuz" yorumu üzerine şunları söyledi: "Güzel olmak yeterli değil. Bahsedilen isimler gerçek sanatçılar. Ben de bayılıyorum onlara."

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Hülya Avşar tenis turnuvasında 67 yaşındaki Durdu Lale ile maçı yaptı! Nadal’la oynasam bu kadar mutlu olmazdım
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