Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 10 Aralık 2019 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 10 Aralık 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 10 Aralık 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Bu aralık başka aralık!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 ARALIK 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs Satürn kavuşumu Türkiye'nin önde gelen kurumlarını işaret ederken, 'Büyük insanların başına büyük olaylar gelir.' cümlesini söyletecek. 4 Nisan 1949 yılında kurulan burcu Koç, Plüton'u Aslan olan NATO'nun, son yılarda üyesi olan ülkelere dayatmaları konuşulabilir.

Koç: Bugün 03:11 - 18:46 saatleri arasında Ay Boşlukta hareket ediyor. Dostluklarına ve arkadaşlıklarına güvenme ihtiyacı duyduğun bir gündesin. İnsanların arkandan ne konuştuklarını merak ediyorsun. Yakınlarının hakkındaki görüşleri senin gün içindeki planlarını etkileyebilir. Eğer mevcut koşullarından mutlu değilsen başka bir şehre yerleşme, ailenin yanına dönmek gibi radikal fikirlerin de gelişebilir.

Boğa: Kişisel ihtiyaçlarını geliştirmek için ideal bir gün olduğunun farkındasın. Bu yüzden çeşitli eğitimlerle ilgili araştırmalar yapabilirsin. Yatırımlarını başka şeylerden çok kendi üzerine yapmayı planlıyorsun. Kendi işini kurmayı planlıyorsan, birlikte hareket edeceğin kişiyi özenle seçmelisin. Güven konusunda daha dikkatli olman gereken bir günündesin.

İkizler: Bugün iş açısından verimli bir gün olabilir. Grup çalışmaları, yönlendirmek ve maddi konulardaki açıklar için çözümler geliştirmen mümkün. İş arkadaşlarının sorunlarını ve üzerinde düşündükleri konularda mantıklı argümanları veren kişi sen olabilirsin. Eğer iş hayatında bir karar aşamasında isen belirleyici olan sen olmak isteyebilirsin.