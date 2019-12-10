‘Zor çekimdi, oyuncular çok kez hastanelik oldu’

BUGÜN NELER OLDU

Birinci Dünya Savaşı'nın en hüzünlü cephelerinden Sarıkamış'ı ilk kez beyazperdeye taşıyan, Kenan Korkmaz yönetmenliğindeki 'Beyaz Hüzün/ Sarıkamış' filminin galası yapıldı. Galaya, ekibin yanı sıra Turgay Tanülkü, Mesut Uçakan ile Erzincan'daki çekimlerde görev alan köylüler de katıldı. Filmin oyuncusu ve senaristi de olan Kenan Korkmaz, senaryonun yazımından bugüne gelen sürecin beş yıla yakın olduğunu belirtip devam etti: "Zor bir dönemin, zor bir filmini çektik. Ben büyük bir savaşın büyük komutanlarını, büyük meydan muharebelerini değil, sıradan bir çavuşun öyküsünü anlatmayı tercih ettim. Sarp coğrafyada zorlu iklim koşullarıyla mücadele ettik. Oyuncularımızı her çekim sonrası hastaneye yetiştirmek zorunda kaldık. Sarıkamış Harekatı'nın ne kadar zor koşullarda yapıldığını bir kez daha anladık."Erzincan ve Bayburt'taki hava şartlarının zorluğu nedeniyle iki yılda çekilen filmde Murat Yatman, Duygu Poyraz, Suat Ergin ve Yavuz Gürbüz rol alıyor.