Son dakika haber: Şeyma Subaşı'dan bomba itiraf! Kafesi Healthyish’i kapatıyor mu? Kepenk indirdiğini duyurdu!

Her hareketi ile magazin gündeminin merkezine oturmayı başaran Şeyma Subaşı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesi Healthyish hakkındaki gelişmeler magazin gündeminde yer edindi. Bebek'in göbeğinde yer alan mekanın son zamanlarda müşterisinin az olması kapanacağı iddialarını doğrular nitelikteydi. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde kafesine gelen hacizle magazin gündemine bomba gibi düşen Subaşı bu iddiaları yalanlamıştı. Şeyma Subaşı Youtube kanalından Bebek'teki Healthyish kafesi hakkında net bir açıklama yaptı. Peki Şeyma Subaşı kafesi Healthyish'i kapatıyor mu? İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları!

"BENİM ENERJİMLE ONLAR BİLE YÜKSELİYORLARDI."

"Healthyish'in enerjisini düşürdüm. Çünkü oranın sahibi benim. Herkes bunu biliyor. 'Ben geldiğimde geliyor' gibi bir sistem varsa bu işlemez. Öyle değil... Ben orada olduğum zaman, bizim çalışanlara bile enerji veriyordum. Benim enerjimle onlar bile yükseliyorlardı."