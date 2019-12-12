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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile yorumları 12 Aralık 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji milyonların aklına gelen tek isim Zeynep Turan ile 12 Aralık 2019 Perşembe için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' mahlası ile de tanıdığı Zeynep Turan, hafta sonu gelirken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyecek? İşte, Astroloji ile 12 Aralık 2019 Perşembe için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 11:07
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 12 Aralık 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Aralık 2019 Perşembe günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 12 Aralık 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Dolunay!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 ARALIK 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Savaş gezegeni Mars, jenerasyon gezegeni Neptün'le 120'lik yapıyor. Gazetecileri yakından ilgilendiren günler başlıyor. Denizlerde tatbikat yapan ülkeler ve sınır ihlalleri konuşulabilir.

Koç: Uzun zamandır aklında olan işleri yapmak için ideal bir gün. Evinin, ofisinin ya da kütüphanenin düzeninde değişikliğe gideceksin. Yapacağın ya da planladığın değişiklikler senin için bir yenilenme süreci olacak. Günün başlangıcından itibaren içinde değişim rüzgarları esiyor. Pazarlık yapmak, hızlıca karar almak, istediğin pozisyon için mücadele etmen senin için daha kolay olacak.

Boğa: Bugün özellikle yeni başlayan bir ilişkin varsa, şüphelerinin yersiz olduğunu anlayacaksın. Kendince belirlediğin bu şüpheler, seni istemediğin davranışlara sürükleyebilir. Evliliğinde sorunları olan bir Boğa burcuysan, eşinle yalnız kalıp sorunların üstesinden gelmek isteyeceksin. Bu konuda onunla konuşmalar yapmayı tercih edebilirsin.

İkizler: İçinde sakladığın becerilerini ortaya çıkarmanın tam zamanı. Kendini yeniden keşfedip bu hususta çalışmalar yürütebilirsin. Hareketli ve atak oluşun iş yerinde dikkat çekiyor. Bu halinle en zor işlerin bile üstesinden gelebileceksin. Enerjini yüksek tutup kaygılardan uzak olduğun takdirde gün senin için olağanüstü geçebilir.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 12 Aralık 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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