‘Amatör ruhlardan Osman Sınav’lar Clint Eastwood’lar çıkarmak istiyoruz’

SABAH ve GÜNAYDIN'ın ana medya sponsoru olduğu Altın Baklava Film Akademisi V. Uluslararası Öğrenci Film Festivali Gala ve Ödül Töreni, Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde düzenlenen görkemli bir geceyle gerçekleşti.HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan gecede Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sofia NationalAcademy For Theatre And Film Arts" Rektörü ve Dünya Sinema Okulları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Stanislav Semerdjiev, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ve HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen konuşma yaptı. Tören öncesinde HKÜ İletişim Fakültesi ve öğrencilerinin çabalarıyla kurulan HKÜ Radyo'nun açılışı da yapıldı. Haluk Kalyoncu, festivalin amacının genç yapımcılara, yeni filmler üretme yolunda katkı sunmak ve yeni yetenekleri keşfedebilmek olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "24 ülkeden, belgesel ve kurmaca kategorilerine 200'ü aşkın kısa film başvurusu oldu. Sinema gibi zor bir alanda emek vererek, amatör ruh ile hazırlanan filmlerin emekçilerinden ileride bir Osman Sınav, bir Clint Eastwood çıkarmanın peşindeyiz." V. Altın Baklava Film Festivali'nde, Kurmaca ve Belgesel kategorilerinde 11 film ödüle layık görüldü. Festivalin, yönetmen ve senarist Osman Sınav başkanlığındaki jürisinde Kerem Alışık, Cansel Elçin ve İrem Helvacıoğlu yer aldı.OYUNCU Cansel Elçin, festivalde hem 'Albert Camus Okuma' adlı tek kişilik performans sergiledi, hem de öğrencilerle söyleşiye katıldı. Elçin, etkinlikte şöyle konuştu:■ Tam anlamıyla gurbetçi bir aileyiz. 90'larda her yaz aracımızla Fransa'dan Türkiye'ye gelirdik. Arabada ne ararsanız vardı; TV, buzdolabı... Paris'e kavunla, karpuzla, 10 kilo peynirle dönerdik. O peynir Bulgaristan'a gelene kadar kurtlanırdı.■ Çocukken babamla Fransa'da AVM ve süpermarkete giderdik. Şimdi de canım sıkıldığında oralara atarım kendimi.■ 23 yaşında tiyatro okuluna yazıldım. Babam bu kararıma kızıp abime "Bu palyaço olmuş, onunla ilgilen" dedi.■ Oyunculukta psikolojik desteğe gerek olduğunu düşünmüyorum.Oynadığınız karakter ayrı, kendiniz ayrı...FESTIVALDE, atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin başrol oyuncusu Ebru Şahin, katıldığı söyleşide şunları anlattı:■ 'Hercai'de canlandırdığım 'Reyyan' benim için çok değerli. Adalet telaşını ve iyiyi bulma tavrını çok seviyorum.Çekimlerin birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'de olması beni çok etkiliyor.■ Çocukluğumdan beri sporla iç içeyim ama at binme tecrübem yoktu. Mardin'e gitmeme bir hafta kala "At bineceksin" dediler. Üç-dört derste öğrendim. Benimki hem yarış, hem de Arap atı... O yüzden hakimiyeti çok kolay değil. Biraz zorlandım ama şu an güzel bir ilişkimiz var.■ Cannes'da gittiğimiz MIPCOM'da karşılaştığım ilgi gurur verici. Hayallerimin gerçekleştiği bir nokta. Ülkenizin dışında sevgi görmek mutluluk verici. Mardin'deki setimize de birçok ülkeden ziyaretçi geliyor. Yabancıların da diziyi beğenmesi çok güzel... Gösterilen sevgiden ötürü kendimi çok kalabalık bir ailede gibi hissediyorum.■ Oyunculuk çocukluk hayalimdi. Mücadele içinde bir çocukluk geçirdim.O yüzden garantisi olan bir meslek için yola çıkmıştım. Spor akademisinde okudum ama son sınıfta pişman olacağımı düşünüp ajansa başvurdum. "Oyuncu olacağım" dediğimde arkadaşlarımla aram bile açıldı.■ Uluslararası bir projede yer alıp uluslararası bir ödül almayı isterim. Savaşçı bir kadın karakteri oynama hayalim de var.