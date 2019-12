Son dönemin çıkış yapan isimlerinden olan ünlü oyuncu Can Yaman gün geçmiyor ki bir habere konu olsun. Yaptığı tuhaf açıklamalar ve verdiği röportajlardaki ilginç çıkışları Can Yaman'ı magazin gündeminin baş karakterlerinden yaptı. Can Yaman, özellikle sanat camiasının tepkisi ile karşılaştığı 'Başrol oyuncusunun libidosu yüksek olmalı' sözlerine bir tepki de eski sevgilisi Bestemsu Özdemir'den geldi.