Eğitime destek yarışı

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İstanbul Modern'in çocuk ve gençlere yönelik eğitim programlarını desteklemek için düzenlenen Gala Modern, 10'uncu yılını kutladı. Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda gerçekleşen geceye iş, sanat ve medya dünyasından 500'ün üzerinde kişi katıldı. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, şöyle konuştu: "Gala Modern'le yılda 50 bin, 10 yılda 553 bin çocuk ve gencimiz, binin üzerinde eğitim programına katıldı. Gala Modern Destek Yarışı'na 10 yılda Türkiye ve dünyadan 102 sanatçı, 116 yapıt bağışladı." Gecede, müzenin faaliyetlerine kaynak sağlamak için Maya Portakal Bitargil yönetiminde destek yarışı yapıldı. Türkiye ve dünyadan 11 sanatçı, bağışladıkları yapıtlarla Gala Modern Destek Yarışı'nda yer aldı.