Furkan Andıç ile aşk yaşadığı iddia edilen Aybüke Pusat sessizliğini bozdu! Dilan Çiçek Deniz hakkında ne dedi?

Yakın dostu Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Furkan Andıç ile aşk yaşadığı konuşulan Aybüke Pusat, sessizliğini bozdu. Yaklaşık 1,5 yıl aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, geçtiğimiz yaz sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Furkan Andıç, Aybüke Pusat ile aynı dizde buluştu. Rol gerçek oldu ve iki aşığı canlandıran oyuncular gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladı.

YAKIN ARKADAŞINI SİLMİŞTİ

Dilan Çiçek Deniz, yaşananların ardından bir dönem sıkı dostu olan Aybüke Pusat'ı hayatından sildi. Sosyal medyada takibi bıraktı ve engelledi. Geçtiğimiz hafta Furkan Andıç ile havalimanında çekilen fotoğrafları ortaya çıkan Aybüke Pusat, dün akşam gittiği mekan çıkışı görüntülendi.