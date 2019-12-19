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'in oğlu Karan'a 1 milyon TL'lik reklam teklifi! Burak Özçivit ile 'in oğulları Karan'a teklif yağdı...

Parmakla gösterilen evliliklerini bebekle taçlandıran ve çifti Nisan ayında çekirdek aile olmuşlardı. 'in Karan adını verdikleri bebeklerinin yüzünü 9 aylık olana kadar adeta sır gibi sakladılar. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan'ın fotoğrafları için gelen milyon dolarlık teklifleri ellerinin tersiyle itmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen hayranlarına bir sürpriz yaptı ve 'in fotoğraflarını hesabından paylaştı. Dünyaya geldiği ilk günden itibaren oldukça fazla merak edilen Fayriye Evcen ve yakışıklı oyuncu 'ın fotoğrafları bir anda gündeme bomba gibi düştü. Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Karan ve Fahriye Evcen'in fotoğraflarına gelen sosyal medya yorumları da bi hayli konuşulmuştu. Burak Özçivit'in çektiği Fahriye Evcen'in oğlu ile evlerindeki kanepede çektirdikleri fotoğraflara, 2 milyondan fazla beğeni geldi. 'Ne kadar yakışıklı bir bebek' yorumları yapılan Burak Özçivit ve 'ın giydiği tulumun stokları kısa sürede tükendi. Hal böyle olunca Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'e teklif yağdı...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 17:17
Burak Özçivit'in oğlu Karan'a 1 milyon TL'lik reklam teklifi! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan'a teklif yağdı...

Parmakla gösterilen evliliklerini bebekle taçlandıran ve çifti Nisan ayında çekirdek aile olmuşlardı. 'in Karan adını verdikleri bebeklerinin yüzünü 9 aylık olana kadar adeta sır gibi sakladılar. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan'ın fotoğrafları için gelen milyon dolarlık teklifleri ellerinin tersiyle itmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen hayranlarına bir sürpriz yaptı ve 'in fotoğraflarını hesabından paylaştı.

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Burak Özçivit'in oğlu Karan'a 1 milyon TL'lik reklam teklifi! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan'a teklif yağdı...
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