Burak Özçivit'in oğlu Karan'a 1 milyon TL'lik reklam teklifi! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan'a teklif yağdı...

Parmakla gösterilen evliliklerini bebekle taçlandıran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Nisan ayında çekirdek aile olmuşlardı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Karan adını verdikleri bebeklerinin yüzünü 9 aylık olana kadar adeta sır gibi sakladılar. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan'ın fotoğrafları için gelen milyon dolarlık teklifleri ellerinin tersiyle itmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen hayranlarına bir sürpriz yaptı ve Karan Özçivit'in fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.