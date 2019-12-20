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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile yorumları 20 Aralık 2019 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji denildiğinde akıllara gelen ilk ve tek isim Zeynep Turan ile 20 Aralık 2019 Cuma için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların 'Twitburc' olarak da bildiği Zeynep Turan, hafta sonu yaklaşırken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyor? İşte, Astroloji ile 20 Aralık 2019 Cuma için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 10:00
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 20 Aralık 2019 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Aralık 2019 Cuma günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 20 Aralık 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Koç burcu yıllık" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Jüpiter-Neptün uyumsuzluğu bağımlılıkları ve kötü alışkanlıkları öne çıkarabilir. Ayrıca Venüs, Kova burcunda topluma faydalı, entelektüel düzeyi yüksek konulara vurgu yaparken, eğitimde yeni düzenlemeler eski sistemi gündeme getirebilir.

Koç: İş dünyanın yoğunluğunu bugün biraz hafifletmek isteyip, sevdiğin insanlara zaman ayırmak isteyebilirsin. Uzun zamandır ertelediğin aile ziyaretini gerçekleştirebilir, sevdiğin kişilerle bir araya gelip pozitif enerji depolayabilirsin.

Boğa: Geçmişte kaçırdığın fırsatlar bugün tekrar önüne çıkabilir. Bugün karşına çıkan fırsatlara odaklanmalısın. İş ortamında ya da ilende olan problemleri yara almadan geçmek için, derin bir nefes alıp ağzından çıkacakların sonuçları olacağını düşünmen gerekli.

İkizler: Bugün yeni kararlar almak isteyip, hareketli bir döneme kendini hazırlayabilirsin. Uzun zamandır planladığın hedeflerine ulaşmak için yeni insanlarla tanışıp, kariyer anlamında değişiklikler yapabilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 20 Aralık 2019 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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