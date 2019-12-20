Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 20 Aralık 2019 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Aralık 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 20 Aralık 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Koç burcu yıllık" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 ARALIK 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Jüpiter-Neptün uyumsuzluğu bağımlılıkları ve kötü alışkanlıkları öne çıkarabilir. Ayrıca Venüs, Kova burcunda topluma faydalı, entelektüel düzeyi yüksek konulara vurgu yaparken, eğitimde yeni düzenlemeler eski sistemi gündeme getirebilir.

Koç: İş dünyanın yoğunluğunu bugün biraz hafifletmek isteyip, sevdiğin insanlara zaman ayırmak isteyebilirsin. Uzun zamandır ertelediğin aile ziyaretini gerçekleştirebilir, sevdiğin kişilerle bir araya gelip pozitif enerji depolayabilirsin.

Boğa: Geçmişte kaçırdığın fırsatlar bugün tekrar önüne çıkabilir. Bugün karşına çıkan fırsatlara odaklanmalısın. İş ortamında ya da ilende olan problemleri yara almadan geçmek için, derin bir nefes alıp ağzından çıkacakların sonuçları olacağını düşünmen gerekli.

İkizler: Bugün yeni kararlar almak isteyip, hareketli bir döneme kendini hazırlayabilirsin. Uzun zamandır planladığın hedeflerine ulaşmak için yeni insanlarla tanışıp, kariyer anlamında değişiklikler yapabilirsin.