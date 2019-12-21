2020’yi sahnede karşılayacaklar

BUGÜN NELER OLDU

Funda Arar, zengin repertuvarıyla Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel sahnesinde olacak.Selen Servi ve DJ Ali Sayar, Chin Chin İstanbul'un 2020 yılbaşı gala gecesinde performans sergileyecek.Şarkıcı Altay, yeni yılı Kaya İstanbul sahnesinde karşılayacak.Erkan Güleryüz, yılbaşı konserinde Antalya Double Tree by Hilton Black Live'da müzikseverlerin karşısına çıkacak.Antalya'da ise Gökhan Tepe rüzgarı esecek. Ünlü şarkıcı, Port Nature Luxury Resort Hotel sahnesinde olacak.Nilüfer ile Kubat, yılbaşına özel sahne programlarıyla 31 Aralık gecesi Günay'da olacak.Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Grand Opera sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.Aşkın Nur Yengi, Antalya Belek'te bulunan Gloria Hotels & Resorts'ta muhteşem repertuvarıyla yeni yılı karşılayacak. 31 Aralık gecesi eğlence Bay J ve orkestrasıyla başlayacak. Aşkın Nur Yengi konserinin ardından Mezdeke Show ile devam edecek olan yeni yıl partisi, saatler 00.00'ı gösterdiğinde ritmini daha da yükseltecek.Genç şarkıcı Ece Seçkin; 31 Aralık gecesi Reges, a Luxury Collection Resort & Spa Çeşme'de sahneye çıkacak.Usta sanatçı Selami Şahin, yeni yıla Kıbrıs'ta girecek ve sevilen şarkılarını Arkın Colony Hotel Kıbrıs'ta seslendirecek.Mabel Matiz, Kaya İzmir Thermal&Convention'da konser verecek. Yemekli gala gecesinde; Fasl-ı Sefa fasıl grubu ve oryantal şov da konukları bekliyor.2020'yi İstanbul'da karşılayacak olan Bengü, Crowne Plaza Florya'nın denize sıfır sahnesinde konser verecek.Suzan Kardeş, zengin repertuvarıyla Elite World Asia Hotel'de konser verecek.Fettah Can, kendi besteleri ve pop hitlerinden oluşan repertuvarıyla İstanbul Hotel Doğa Club'da konser verecek.Kıbrıs'ta sahneye çıkacak isimlerden Ebru Gündeş, Cratos Hotel'de hayranlarıyla buluşacak.İstanbullu müzikseverler, Nakkaştepe Gece Life'ta Merve Özbey'in şarkılarıyla coşacak.