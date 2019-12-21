2020’yi sahnede karşılayacaklar

Funda Arar
Funda Arar, zengin repertuvarıyla Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel sahnesinde olacak.
Selen Servi
Selen Servi ve DJ Ali Sayar, Chin Chin İstanbul'un 2020 yılbaşı gala gecesinde performans sergileyecek.
Altay
Şarkıcı Altay, yeni yılı Kaya İstanbul sahnesinde karşılayacak.
Erkan Güleryüz
Erkan Güleryüz, yılbaşı konserinde Antalya Double Tree by Hilton Black Live'da müzikseverlerin karşısına çıkacak.
Gökhan Tepe
Antalya'da ise Gökhan Tepe rüzgarı esecek. Ünlü şarkıcı, Port Nature Luxury Resort Hotel sahnesinde olacak.
Nilüfer-Kubat
Nilüfer ile Kubat, yılbaşına özel sahne programlarıyla 31 Aralık gecesi Günay'da olacak.
Aleyna Tilki
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Grand Opera sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
Aşkın Nur Yengi
Aşkın Nur Yengi, Antalya Belek'te bulunan Gloria Hotels & Resorts'ta muhteşem repertuvarıyla yeni yılı karşılayacak. 31 Aralık gecesi eğlence Bay J ve orkestrasıyla başlayacak. Aşkın Nur Yengi konserinin ardından Mezdeke Show ile devam edecek olan yeni yıl partisi, saatler 00.00'ı gösterdiğinde ritmini daha da yükseltecek.
Ece Seçkin
Genç şarkıcı Ece Seçkin; 31 Aralık gecesi Reges, a Luxury Collection Resort & Spa Çeşme'de sahneye çıkacak.
Selami Şahin
Usta sanatçı Selami Şahin, yeni yıla Kıbrıs'ta girecek ve sevilen şarkılarını Arkın Colony Hotel Kıbrıs'ta seslendirecek.
Mabel Matiz
Mabel Matiz, Kaya İzmir Thermal&Convention'da konser verecek. Yemekli gala gecesinde; Fasl-ı Sefa fasıl grubu ve oryantal şov da konukları bekliyor.
Bengü
2020'yi İstanbul'da karşılayacak olan Bengü, Crowne Plaza Florya'nın denize sıfır sahnesinde konser verecek.
Suzan Kardeş
Suzan Kardeş, zengin repertuvarıyla Elite World Asia Hotel'de konser verecek.
Fettah Can
Fettah Can, kendi besteleri ve pop hitlerinden oluşan repertuvarıyla İstanbul Hotel Doğa Club'da konser verecek.
Ebru Gündeş
Kıbrıs'ta sahneye çıkacak isimlerden Ebru Gündeş, Cratos Hotel'de hayranlarıyla buluşacak.
Merve Özbey
İstanbullu müzikseverler, Nakkaştepe Gece Life'ta Merve Özbey'in şarkılarıyla coşacak.