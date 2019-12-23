Cenk Eren’den 10 Selda Bağcan şarkısı

BUGÜN NELER OLDU

Cenk Eren, ses getiren 'Repertuvar' proje albümleri serisine 'Selda Bağcan Şarkıları' ile devam ediyor. Usta sanatçının şarkılarını yeniden yorumlayan Eren'in 'Selda Bağcan Şarkıları' ismini taşıyan yeni albümü müzikseverlerle buluştu. 10 şarkılık albümde Cenk Eren, Selda Bağcan ile de düet yaptı.Uzun süren bir hazırlık ve stüdyo aşamasından sonra albümünü çıkarmanın heyecanını yaşayan Eren, şöyle konuştu: "Önceki iki proje albümde hit şarkılarını seslendirdiğim iki büyük sanatçı hayatta olmadıkları için düet yapmaktan mahrum kalmıştım. Ama bu albümde Selda Bağcan ile düet yapabildim. Bu albümün bendeki yeri çok ayrı ve özel olacak."