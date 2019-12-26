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’nın dünya başarısı

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Massaka’nın dünya başarısı
15 senedir Massaka ismi ile rap müzik dünyasının içinde yer alan Murat İlhan, Avrupa ve Amerika'daki başarılarıyla Türkiye'yi onurlandırıyor. Ünlü rap'çinin 'Toxic' adlı şarkısı 26 Aralık'ta tüm dünyada müzikseverlerle buluşacak. Şarkıcının; Wiz Khalifa&Joe Young & Al Pac'la ortak hazırladığı 'Get On My Grind' adlı parçası da 27 Aralık'ta dijital platformlarda yayınlanacak. Bugüne kadar sekiz albüm çıkaran rap'çi, "Ülkemi dünyaya tanıtmanın en doğru yolu sanat. Doğru projeler ve doğru adımlarla bunu başaracağım" dedi.
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Massaka’nın dünya başarısı
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