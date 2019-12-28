Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır’ından kadın katillerine ders

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bakışta sert, şiddetle örülü bir mafya dizisi gibi görünse de en insancıl mesajları en doğru mecrada vermesi açısından son derece ayrıcalıklı bir yere sahip. Bu hafta da Hızır Reis'in (Oktay Kaynarca), eski eşlerini gözünü kırpmadan öldüren kadın katillerine yaptığı gönderme okurlarımızın gözünden kaçmadı.

İşte köşemizin fikir tedarikçilerinden değerli okurum Haluk Zırh'ın konuyla ilgili değerlendirmesi:

"EDHO bu hafta da yüreklerimizi hem hoplattı, hem de sızlattı. Bir an heyecana kapılarak 'Meryem geri mi geliyor?' dedik. Evet geldi ama cenazesi geldi.