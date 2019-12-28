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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ’ından kadın katillerine ders

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 153. bölümüne damga vuran ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Meryem'i Çakırbeyli'nin yurt dışından dönüşünü beklediği karısı Deniz Çakır'ın ölüm sahnesi oldu. Karısı Meryem'in yurt dışından dönüş ünü beklerken karşısında tabutunu gören Hızır ve ailesinin yaşadığı acı, izleyiciyi ekrana kilitledi. Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli, kadın cinayetlerine anlamlı bir gönderme yaptı. Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

YÜKSEL AYTUĞ YÜKSEL AYTUĞ Günaydın
Giriş Tarihi: 28.12.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 10:19
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır’ından kadın katillerine ders

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bakışta sert, şiddetle örülü bir mafya dizisi gibi görünse de en insancıl mesajları en doğru mecrada vermesi açısından son derece ayrıcalıklı bir yere sahip. Bu hafta da Reis'in (Oktay Kaynarca), eski eşlerini gözünü kırpmadan öldüren kadın katillerine yaptığı gönderme okurlarımızın gözünden kaçmadı.
İşte köşemizin fikir tedarikçilerinden değerli okurum Haluk Zırh'ın konuyla ilgili değerlendirmesi:
"EDHO bu hafta da yüreklerimizi hem hoplattı, hem de sızlattı. Bir an heyecana kapılarak 'Meryem geri mi geliyor?' dedik. Evet geldi ama cenazesi geldi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır’ından kadın katillerine ders
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