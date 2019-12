‘Kaderimin Oyunu’ şarkısına Hande Subaşı yorumu

BUGÜN NELER OLDU

'Sevmekten Öldü Desinler'de 'Gönül' karakterini canlandıran Hande Subaşı yine sesiyle fark yaratıyor. Oyun Yeşilçam tadında diyoruz ama şarkılar o tatta değil. Caz alt yapısıyla batı soundlu müzik, seyirciyi hikayeye biraz yabancılaştırıyor. Daha güçlü şarkılar bekliyor insan ama buna rağmen Hande Subaşı, başta Orhan Gencebay'ın 'Kaderimin Oyunu' adlı şarkısı olmak üzere söylediği her şarkıda alkış almayı başarıyor. Öte yandan oyunda 'Sanki Sibel Can olacak', 'Hayalinin peşinden koşan Sibel Can gibi' replikleriyle de Can'a selam gönderiliyor.