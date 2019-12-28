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haberi: hakkında flaş gelişme! Meltem Miraloğlu "'da teyzeme gideceğim" dedi ama…

Bir döneme damga vuran çocuk gelin rolüyle adını duyuran oyuncu hakkında gelişmesi yaşandı. Amerika'ya yerleştikten sonra kendisini evlatlık edinen 80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu gündemine damga vurmuştu. Evliliği ile eleştirilerin hedefi olan Miraloğlu'nun evden kaçtığı iddia edildi. Meltem Miraloğlu ihtiyar eşi Patrick ile birlikte yaşadığı Amerika'nın Illinois eyaletindeki evinden "'da yaşayan teyzeme gideceğim" diyerek kaçtı. Meltem Miraloğlu’nun neden kaçtığı merak konusu oldu. İşte Meltem Miraloğlu ile Patrick arasındaki son dakika haberi sizlerle…

Giriş Tarihi: 28.12.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 10:38
Son dakika haberi: Meltem Miraloğlu hakkında flaş gelişme! Meltem Miraloğlu Chicago'da teyzeme gideceğim dedi ama…

Kendinden yaşca büyük sevgilisi Patrick ile evlenen hakkındaki gelişmesi gündemine bomba gibi düştü. Amerika'ya yerleştikten sonra 80 yaşındaki Patrick ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun evden kaçtığı iddia edildi. Oyuncunun eşini "'daki teyzeme gideceğim" dediği öne sürüldü.

80 YAŞINDAKİ AMERİKALI İLE EVLENEN MELTEM MİRALOĞLU EVDEN KAÇTI

Oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleştikten sonra kendisini evlatlık edinen 80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu magazin gündemine damga vurmuştu. Evliliği ile eleştirilerin hedefi olan Miraloğlu'nun evden kaçtığı iddia edildi.

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Son dakika haberi: Meltem Miraloğlu hakkında flaş gelişme! Meltem Miraloğlu "Chicago'da teyzeme gideceğim" dedi ama…
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