Son dakika haberi: Meltem Miraloğlu hakkında flaş gelişme! Meltem Miraloğlu "Chicago'da teyzeme gideceğim" dedi ama…

Kendinden yaşca büyük sevgilisi Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu hakkındaki son dakika gelişmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Amerika'ya yerleştikten sonra 80 yaşındaki Patrick ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun evden kaçtığı iddia edildi. Oyuncunun eşini "Chicago'daki teyzeme gideceğim" dediği öne sürüldü.

80 YAŞINDAKİ AMERİKALI İLE EVLENEN MELTEM MİRALOĞLU EVDEN KAÇTI

Oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleştikten sonra kendisini evlatlık edinen 80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu magazin gündemine damga vurmuştu. Evliliği ile eleştirilerin hedefi olan Miraloğlu'nun evden kaçtığı iddia edildi.