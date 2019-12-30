Eliz Sakuçoğlu hayatını bir gecede sildi! Şoke eden hamle

Semih Ergün ile bir süredir aşk yaşayan stilist Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya temizliği yaptı. Yaklaşık bin fotoğrafını sosyal medya hesabından silen Sakuçoğlu, takipçilerini şaşırttı. Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren stilist Eliz Sakuçoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya temizliği yaptı.

GEÇMİŞİNİ SİLDİ

Instagram'da 269 bin takipçisi bulunan Sakuçoğlu, yaklaşık bin fotoğrafını bir gecede sosyal medya hesabından kaldırdı. Sadece iki fotoğrafını profilinde tutan Sakuçoğlu'nun bu hareketi takipçilerini şaşırttı.