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hayatını bir gecede sildi! Şoke eden hamle

Bir süredir Semih Ergün ile aşk yaşayan stilist , sosyal medya temizliği yaptı. Yaklaşık bin fotoğrafını sosyal medya hesabından silen Eliz Sakuçoğlu, takipçilerini şoke etti. Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren stilist Sakuçoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya temizliği yaptı. Instagram'da 269 bin takipçisi bulunan Sakuçoğlu, yaklaşık bin fotoğrafını bir gecede sosyal medya hesabından kaldırdı.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 14:48
Eliz Sakuçoğlu hayatını bir gecede sildi! Şoke eden hamle

Semih Ergün ile bir süredir aşk yaşayan stilist , sosyal medya temizliği yaptı. Yaklaşık bin fotoğrafını sosyal medya hesabından silen Sakuçoğlu, takipçilerini şaşırttı. Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren stilist Eliz Sakuçoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya temizliği yaptı.

GEÇMİŞİNİ SİLDİ

Instagram'da 269 bin takipçisi bulunan Sakuçoğlu, yaklaşık bin fotoğrafını bir gecede sosyal medya hesabından kaldırdı. Sadece iki fotoğrafını profilinde tutan Sakuçoğlu'nun bu hareketi takipçilerini şaşırttı.

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Eliz Sakuçoğlu hayatını bir gecede sildi! Şoke eden hamle
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