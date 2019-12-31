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'tan 'lı ilk paylaşım! Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'ın uçak pozu dikkat çekti...

, 2018'de evlendiği Burcu Esmersoy'dan geçen eylül ayında sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Berk Suyabatmaz kısa bir süre sonra eski aşkı ile aşk yaşamaya başladı. 2 buçuk aydır Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Berk Suyabatmaz daha önce yaptığı açıklamada flört ediyoruz demişti... Berrak Tüzünataç'tan yeni yıla girerken bir sürpriz geldi. Berrak Tüzünataç, Berk Suyabatmaz ile ilk paylaşımını yaptı...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 12:36
Berrak Tüzünataç'tan Berk Suyabatmaz'lı ilk paylaşım! Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'ın uçak pozu dikkat çekti...

, 2018'de evlendiği Burcu Esmersoy'dan geçen eylül ayında sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Berk Suyabatmaz kısa bir süre sonra eski aşkı ile aşk yaşamaya başladı.

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Berrak Tüzünataç'tan Berk Suyabatmaz'lı ilk paylaşım! Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'ın uçak pozu dikkat çekti...
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