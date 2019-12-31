Berrak Tüzünataç'tan Berk Suyabatmaz'lı ilk paylaşım! Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'ın uçak pozu dikkat çekti...

Berk Suyabatmaz, 2018'de evlendiği Burcu Esmersoy'dan geçen eylül ayında sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Berk Suyabatmaz kısa bir süre sonra eski aşkı Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başladı.