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Şarkıcı 'e sinirlendi! " Türkçesi" sözlerine tepki gösterdi

Azerbaycanlı sanatçı , 'in " Türkçesi" demesi üzerine sinirlenerek "Azeri demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin" diyerek tepki gösterdi. Azerin, "Azeri demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin" dedi. Okan Bayülgen'in olayın sebebini sormasıyla konuşan Azerin, neden Azerice değil de Azerbaycan Türkçesi denilmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı: "Bu bir siyasi seceredir. Yani siyasetin bizi yönlendirdiği ve bizi bölmek için kullandığı bir şey. Bir ağacın dallarını düşünün; bu dallarda Kazak, Kırgız, Özbek, Azerbaycan ve Türkmen... Kızılderililerin bile dillerinde çok Türkçe kelime var. Dünya siyaseti bizi birbirimizden ayırdığı için biz coğrafyamızın adını taşımışız. Azerbaycan'da yaşayanlar Azeri olmuş ama bizim Azeri ile hiçbir ilgimiz yok. Biz Türküz, dilimiz de Türk."

Giriş Tarihi: 2.1.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 11:23
Şarkıcı Azerin Okan Bayülgen'e sinirlendi! Azeri Türkçesi sözlerine tepki gösterdi

Şarkıcı , 'in sunduğu Muhabbet Kralı adlı programa konuk oldu. Türk Dilleri hakkında konuşulan programda Bayülgen'in " Türkçesi" demesi Azerin'i kızdırdı.

"AZERİ DEMEYİN"

Muhabbet Kralı adlı programda Türk Dilleri konusu Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine Yılmaz ve Prof. Dr. Nurettin Demir, Müzisyen İrfan Gürdal, Azerbaycan Türkü Şarkıcı Azerin ile konuşuldu. Okan Bayülgen'in Azeri Türkçesi demesi üzerine araya giren Azerin, "Azeri demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin" dedi. Okan Bayülgen'in olayın sebebini sormasıyla konuşan Azerin, neden Azerice değil de Azerbaycan Türkçesi denilmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı:

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Şarkıcı Azerin Okan Bayülgen'e sinirlendi! "Azeri Türkçesi" sözlerine tepki gösterdi
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