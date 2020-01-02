Şarkıcı Azerin Okan Bayülgen'e sinirlendi! "Azeri Türkçesi" sözlerine tepki gösterdi

Şarkıcı Azerin, Okan Bayülgen'in sunduğu Muhabbet Kralı adlı programa konuk oldu. Türk Dilleri hakkında konuşulan programda Bayülgen'in "Azeri Türkçesi" demesi Azerin'i kızdırdı.

"AZERİ DEMEYİN"

Muhabbet Kralı adlı programda Türk Dilleri konusu Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine Yılmaz ve Prof. Dr. Nurettin Demir, Müzisyen İrfan Gürdal, Azerbaycan Türkü Şarkıcı Azerin ile konuşuldu. Okan Bayülgen'in Azeri Türkçesi demesi üzerine araya giren Azerin, "Azeri demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin" dedi. Okan Bayülgen'in olayın sebebini sormasıyla konuşan Azerin, neden Azerice değil de Azerbaycan Türkçesi denilmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı: