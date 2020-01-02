Vur patlasın çal oynasın

BUGÜN NELER OLDU

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Metin-Aslı Şen çifti, yeni yılı oğulları Batu ile birlikte Kanyon'daki Serafina Restaurant'da kutladı. Aileye, Metin Şen'in ablası Suzan Şen de eşlik etti.Emine Ün, 2020'yi Hilton Kozyatağı'ndaki Mon Amour'da arkadaşı İlgi Gövsa ve eşi Tolga Karakaş'la karşıladı.Ünlü piyanist Fazıl Say, 2020'ye eşi Ece Destan'la birlikte Kıbrıs'taki Rocks Hotel'de girdi. Çift, gecede Cenk Eren şarkılarıyla eğlendi.Ferhat Göçer, Girne'deki Lord's Palace Hotel'de yeni yıl konseri verdi. Saat 24.00'ü gösterdiğinde coşku ikiye katlandı, konfetiler havada uçuştu.2020'ye Kalamış Paysage sahnesinde giren Soner Arıca, saat 24.00'te 'Bambaşka' adlı yeni şarkısını ilk kez seslendirdi.Koray Avcı, yıl başında Kıbrıs Merit Crystal Hotel'de hayranlarıyla buluştu. Avcı, 30'uncu yaşgününü de sahnede kutladı.Behzat Gerçeker şefliğindeki ENBE Orkestrası, yılbaşında Antalya Sueno Deluxe Bebek'te konuklara müzik ziyafeti yaşattı.