Son günlerin günde mden düşmeyen gözde çifti hiç kuşkusuz Fahriye Evcen ve Burak Özçivit. Geçtiğimiz nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti mutluluklarını perçinlemişti. Herkesin merak ettiği Karan bebek yüzünü ilk defa 8 buçuk aylıkken gösterdi. Burak Özçivit'in oğlu Karan ile Fahriye Evcen'i fotoğrafladığı kareler 2019'un son günlerine damga vurdu. Burak Özçivit'in oğlu Karan'a firmalardan teklif yağdı. Sosyal medyanın en çok konuşulan Özçivit ailesinin güzel annesi Fahriye Evcen son olarak 2019'un son saatlerinde yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Fahriye Evcen'in güzelliği ile büyülediği fotoğrafta doğum kilolarından kurtulduğu ve incecik olduğu dikkatlerden kaçmadı. Peki Fahriye Evcen doğum kilolarını nasıl verdi? İşte Fahriye Evcen'in sihirli zayıflama formülü...
Giriş Tarihi: 3.1.2020 09:25Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 09:34