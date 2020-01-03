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doğum kilolarını nasıl verdi? İşte Fahriye Evcen'in sihirli ...

Son günlerin günde mden düşmeyen gözde çifti hiç kuşkusuz ve . Geçtiğimiz nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına alan çifti mutluluklarını perçinlemişti. Herkesin merak ettiği yüzünü ilk defa 8 buçuk aylıkken gösterdi. ile Fahriye Evcen'i fotoğrafladığı kareler 2019'un son günlerine damga vurdu. Karan'a firmalardan teklif yağdı. Sosyal medyanın en çok konuşulan Özçivit ailesinin güzel annesi Fahriye Evcen son olarak 2019'un son saatlerinde yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Fahriye Evcen'in güzelliği ile büyülediği fotoğrafta doğum kilolarından kurtulduğu ve incecik olduğu dikkatlerden kaçmadı. Peki Fahriye Evcen doğum kilolarını nasıl verdi? İşte Fahriye Evcen'in sihirli ...

Giriş Tarihi: 3.1.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 09:34
Fahriye Evcen doğum kilolarını nasıl verdi? İşte Fahriye Evcen'in sihirli zayıflama formülü...

Son günlerin günde mden düşmeyen gözde çifti hiç kuşkusuz ve . Geçtiğimiz nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına alan çifti mutluluklarını perçinlemişti.

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Fahriye Evcen doğum kilolarını nasıl verdi? İşte Fahriye Evcen'in sihirli zayıflama formülü...
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