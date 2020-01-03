Fahriye Evcen doğum kilolarını nasıl verdi? İşte Fahriye Evcen'in sihirli zayıflama formülü...

Son günlerin günde mden düşmeyen gözde çifti hiç kuşkusuz Fahriye Evcen ve Burak Özçivit. Geçtiğimiz nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti mutluluklarını perçinlemişti.